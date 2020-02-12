أحلام تفجر مفاجأة بتعاونها مع فرقة BTS الكورية.. حقيقة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر هاشتاغ "AhlamxBTS" قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر في الساعات الماضية، بعد تأكيد الفنانة الإماراتية أحلام عن وجود تعاون يجمعها بالفرقة الكورية الشهيرة BTS.

وفي التفاصيل، وجهت إحدى متابعات أحلام سؤالا لها عن حقيقة وجود تعاون بينها وبين الفرقة الكورية لتجيب الفنانة الإماراتية على الفور "إي طبعًا".

وبعد إجابة أحلام هذه ضج موقع تويتر تفاعلًا مع الخبر، ليتصدر الهاشتاغ الذي تم تدشينه باسم أحلام والفرقة، موقع تويتر ويمتليء بالتعليقات المتضاربة.

ففي الوقت الذي أعرب متابعو الفنانة عن حماستهم بهذا التعاون مطالبين بالكشف عن المزيد من التفاصيل، وفيما إذا سيكون عبارة عن أغنية واحدة أم حفل، لم يخل الهاشتاغ من بعض التعليقات السلبية والساخرة.

وتساءل البعض عن شكل التعاون مع اختلاف نوع الفن الذي تقدمه أحلام عن الذي تقدمه الفرقة الكورية. فيما شكك البعض بحقيقة الأمر، على الرغم من رد أحلام على معجبة ووضعها رقم 7 بالبيو الخاص بحسابها في تويتر وهو عدد أعضاء الفرقة، معلقين أنه من الممكن أن تكون مجرد مزحة.

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وتحظى فرقة BTS من كوريا الجنوبية والمكونة من 7 شباب، بشعبية كبيرة في الخليج العربي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص، واستطاعت الفرقة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم على الرغم من صغر سن أعضائها، حيث قاموا بإحياء العديد من الحفلات حول العالم.

وأصدرت BTS ألبومها الأول "2 كول فور سكول" عام 2013، وهي أول فرقة كورية تحصل على شهادة من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) عن أغنية "Mic Drop".

كما أحيت الفرقة حفلا غنائيا مميزا في شهر أكتوبر من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وحظيت باستقبال وحفاوة كبيرة من قبل معجبيها في المملكة.

وعن ذلك الحفل، صرح عضو الفرقة كيم نام جون الشهير بـ "آر إم" قائلا لإحدى المواقع الصحافية: "لقد تلقينا دعوة رسمية للغناء في المملكة العربية السعودية، ولم نتردد أبدا في الموافقة، فإذا كان هناك مكان يريد الناس رؤيتنا فيه فإننا ببساطة سوف نذهب إلى هناك، هذا هو ما نشعر به حقا. لقد مر الكثير من الوقت منذ أن قدمنا عروضا في الشرق الأوسط - حيث كانت آخر مرة في دبي عام 2016"