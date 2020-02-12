بعد الإعلان عن غناء شيرين لتتر 2020.. الجمهور: "عم يعملوا فينا مقلب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاقدت شركة الصباح للإنتاج الفني لصاحبها صادق الصباح، مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من أجل غناء تتر مسلسل "2020" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، من بطولة الفنان السوري قصي خولي، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وأثار هذا الخبر الذي أكدته نجيم عبر تويتر بتعليقها: "أحلى شيرين وأطيب قلب ويارب يكتبلنا نجاح أكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين"، موجة من التعليقات الساخرة بين رواد المواقع.

وفي التفاصيل، يأتي هذا التعاون بعدما غنت عبدالوهاب أغنية "يا بتفكر يا بتحس" كتتر مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نجيم وخولي أيضا، وإنتاج الصباح؛ ما أثار موجة من التعليقات الساخرة حول جميع هذه التفاصيل المتشابهة.

في البداية، اسما المسلسلين يعتمدان على الأرقام، والبطولة للأشخاص أنفسهم، والإنتاج للشركة ذاتها، ليأتي مؤخرا التعاون مع المطربة نفسها لغناء التتر، ومن أبرز التعليقات على الخبر: "والله حاسس إنهم مش عم يصورو مسلسل جديد وعم يعملوا فينا مقلب ويرجعوا يعرضوا خمسة ونص"، فيما وصف البعض أن "2020" هو النسخة المعدلة من خمسة ونص.

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وبعيدا عن السخرية، انتقد كثيرون تكرار جميع التفاصيل بداية من ثنائية قصي ونادين ووصولا إلى التعاون مع عبدالوهاب من أجل التتر، وطالب الجمهور أن يحاول صناع الدراما التغيير في كل موسم لإبعاد المشاهد عن الروتين والملل الذي قد يصيبه بسبب التكرار.

وعلى صعيد آخر، كشفت العديد من المواقع الإخبارية، عن تعاقد شركة الصباح مع الفنان اللبناني رامي عياش من أجل المشاركة في مسلسل "2020" دون الكشف عن أي تفاصيل تخص دوره، بالإضافة للتعاون مع الفنانة الشابة ماريتا الحلاني في أولى تجاربها التمثيلية، ومن المقرر أن تؤدي دور فتاة تعمل في السلك العسكري.

يشار إلى أن نادين نجيم وقصي خولي كانا تعاونا سويا للمرة الأولى، من خلال مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار وعدد من نجوم الدراما، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة جيدة، كما حظي ببعض التعليقات السلبية التي طالت أبطاله.

ويروي المسلسل قصة غمار الغانم ابن رجل أعمال وسياسي لبناني معروف، يعود إلى لبنان من سوريا بعد وفاة شقيقه من أجل استلام العمل بعد والده، ليتعرف على الدكتورة بيان "نادين نجيم" ويرتبطا، إلا أنها بعد ذلك تقع في حب حارسها الشخصي جاد "معتصم النهار"، ليبدأ الصراع.