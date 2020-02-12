بلقيس توجه دعوة للسلام في كليب "أرجوك".. وتنال إعجاب الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة اليمنية بلقيس فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أرجوك" عبر قناتها في يوتيوب، ووجهت من خلالها رسالة إلى جميع متابعيها كاتبة تعليقا في نهاية الفيديو كليب: "بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات".

وتصدر وسم "أرجوك بلقيس" قائمة الترند في تويتر؛ حيث تفاعل الناشطون مع كليب الأغنية، مشيدين بالرسالة التي قدمتها وكلمات الأغنية.

فكرة الكليب تحمل رسالة إنسانية مميزة، تدعو فيها بلقيس الجمهور إلى الابتعاد عن الأحقاد والكراهية، والمبادرة إلى السلام ومصالحة من هم على خلاف معهم قبل أن يغيب الموت أحدهم.

وهي دعوة إنسانية إلى التسامح و تجاوز الأخطاء والتحلي بالفضائل، جسدتها الفنانة في الكليب الذي حاز على إعجاب الجمهور بشكل كبير.

تميزت الفنانة بلقيس خلال مسيرتها بالكليبات الهادفة، من أبرزها كليب التاج، وكليب حقير الشوق، ليتوج إحساسها العالي أعمالها الفنية.

وتعد بلقيس من الفنانات الملتزمات؛ إذ إنه من الواضح تحديدها لخطها الغنائي على الرغم من سنها الصغيرة، والتركيز على تقديم رسالة سواء في انتقائها لكلمات الأغاني أو أفكار الكليبات، حتى على صعيد مظهرها فإن الفنانة اليمنية تطل دائما بأزيائها المميزة والمحتشمة.

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صورت بلقيس الأغنية على طريقة الفيديو ليريكس، وثقت من خلاله قصة حصلت في عائلة أدت إلى خلاف بين شقيقتين على خلفية زواج إحداهما شابا دمر حياة عائلتهما؛ إذ أخرجهم من البيت واستولى عليه؛ ما أحزن والدتهما والتي توفيت لشدة الحزن.

ويشار إلى أن الممثلة كفاح الرجيب شاركت في أحداث الكليب، ومن كلمات الأغنية : "أرجوك لا نخسر بعض لا يكثر التجريح، ما هو إحنا اللي نعاند بعضنا ونجفى أرجوك لا تخلي الألم يجني علينا بالندم، يرضيك حبنا اللي انظلم نقسى عليه"

أغنية "أرجوك" من ألبوم "أراهنكم" وهي من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإخراج أحمد عبد الواحد.

كانت انطلاقة بلقيس الغنائية في عام 2011 عبر أغنيتها "مسألة سهلة" و"ديوان الشعر" من تلحين الفنان فايز السعيد.