أصالة تحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي في عيد الحب

تستعد المطربة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي، 14 فبراير الجاري، في مكتبة أبو ظبي، بالتزامن مع عيد الحب.

ونشرت أصالة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تروج فيه للحفل، وعلقت: "سنلتفي في العالم الّذي يذهبون إليه في جميع أنحاء العالم، موعدنا ١٤ فبراير الساعة ٨ مساءً".

وأحيت الفنانة أصالة، الجمعة الماضي، حفلا غنائيا ضمن مهرجان فبراير الكويت، بدولة الكويت.

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها منها "سواها قلبي"، ثم غنت "أبشري يا عين"، "كبير الشوق"، "كتر الله خيرك"

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