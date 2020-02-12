أصالة تطرح أغنية خليجية جديدة

كشفت المطربة السورية أصالة نصري عن استعدادها لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية قريبا، ولم تكشف عن تفاصيلها.

وكتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، "أريد أنّ أقول رأي قدّ أندم على البوح به فيما بعد، ولكنّني أشعر بحاجة ماسّة للتّعبير وللبوح وللفت النّظر، وقدّ يُسبّب لي بعض المشاكل، وقدّ أُعاتَب عليه كثيراً، ولا أعرف ماذا أفعل؟".

وتابعت :"الأهمّ منّ الّلي كنت رح قوله، هوّه إنّي قريباً بسّ مو جدّاً، رح تسمعوا أغنية خليجيّة جديدة، والأغنية مو منطقيّه حلاوتها، وبسّ هيك، وتصبحوا على خير".

تستعد المطربة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس 13 فبراير الجاري، على مسرح فندق الماسة كابيتال، بالتزامن مع عيد الحب.

وطرحت أصالة كليب أغنيتها "شامخ"، يناير الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحقق الكليب 900 ألف مشاهدة في يوم واحد.

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أغنية شامخ من إخراج نهال نبيل، وإنتاج نصر محروس، ومن تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز الميانا.

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