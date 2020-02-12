إنجي علي تثير الشكوك حول خطبة ناهد السباعي

نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة الفنانة نجلاء بدر وداليا مصطفى وناهد السباعي.

وكتبت الإعلامية إنجي علي، في تعليق مقتضب على الصورة: "مبروك خطوبة ناهد السباعي، من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة".

ولم تمر دقائق قليلة إلا وحذفت إنجي علي الصورة، تاركة المجال للعديد من التكهنات، حول الخطبة، وهل تمت فعلا أم كان الأمر مزحة من إنجي.

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي تتواجد في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة رفقت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، ونشرت ناهد صورة لها رفقة والدتها وكتبت: "ماما بتتكرم في مهرجان أسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني، وأنا مبسوطة قوي إني جاية معاها عشان بس ادلعها، معنديش فيلم ولا أي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا ويحفظك يا حبيبتي.. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله".

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