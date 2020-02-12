القاهرة – لايف ستايل
أحيا الفنان أحمد السقا، الذكرى الـ 17 على رحيل صديقه الفنان علاء ولي الدين.
ونشر "السقا" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعه بالراحل علاء ولي الدين، وطلعت زكريا، وأحمد عيد، أشرف عبدالباقي، سليمان عيد، هاني رمزي، محمد سعد، محمود البزاوي، كريم عبدالعزيز، محمود عبدالمغني.
وعلق: "الله يرحمك يا علاء، ما زلت عايش وسطينا بروحك الطيبة، ولمتك لينا طول الوقت، وقلبك الأبيض، دعواتكم ليه".
علاء ولي الدين، رحل عن عالمنا يوم 11 فبراير 2003، عن عمر يناهز 40 عاما، بعدما قدم عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الناظر"، "ابن عز"، "الإرهاب والكباب"، وغيرها.
قد يهمك ايضاً:
ريم مصطفى تنتهي من تصوير "العنكبوت"مع أحمد السقا
أحمد السقا ينشر صورة مع حصانه
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا يحيي ذكرى علاء ولي الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.