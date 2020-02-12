أنغام تحتفل بيوم ميلاد زوجها أحمد إبراهيم

القاهرة - لايف ستايل
تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جديدة للفنانة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم. وتبين أنها التقطت أثناء احتفالهما بيوم ميلاد الأخير في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
وظهرت الفنانة وزوجها في إحدى الصور وهما يجلسان جنباً بطريقة عبرا فيها عن عاطفة كل منهما تجاه الآخر. كما تشاركا صورة أخرى مع ضيوف الاحتفال ومنهم الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته ومديرة أعمال أنغام راندا رياض والمخرج عادل جمال وزوجته والشاعر خالد تاج الدين وبعض الأصدقاء.
ويشار إلى أن الفنانة المصرية أعلنت من خلال حسابها على “إنستغرام” أنها تعتزم الاحتفال بعيد الحب في دار الأوبرا المصرية. كما ينتظر أن تشارك في فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” من خلال حفل تحييه مع الفنان عبدالله الرويشد.
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