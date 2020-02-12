تعليق تامر أمين على أغنية "سقف" لرامي جمال

أشاد الإعلامي تامر أمين بمشاركة نجوم الفن الشباب في أغنية الفنان رامي جمال الجديدة "سقّف"، وبالرسالة التي تحملها الأغنية.

و قال تامر أمين إنه كما يلوم نجوما شبابا لم يُظهروا الوفاء أمام قيمة كبيرة مثل الفنانة الراحلة نادية لطفي، يمتدح كثيرا من النجوم الشباب، الذين أبرزوا قيمة مهمة كالدعم النفسي والمعنوي، والمواساة في الأزمة والمحنة.

وأضاف تامر أمين أن أجمل ما في أغنية "سقّف" رسالتها الداعية لرفض اليأس والإحباط، والرضا بقضاء الله وقدره، والابتهاج لتجاوز الظروف الصعبة، أما الجانب الجميل الآخر في الأغنية، فكان مشاركة كل نجوم الفن تقريبا بها، كما شاركوا من قبل في دعم رامي جمال نفسيا عندما أعلن عن مرضه.

جدير بالذكر أن أغنية "سقّف" تتصدر حاليا "تريند" موقع اليوتيوب في مصر، فضلا عن تحقيقها أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة منذ إطلاقها على قناة شركة "نجوم ريكوردز" في الموقع بالأمس.

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أغنية "سقّف" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، والتوزيع الموسيقي لتوما، وهي من إنتاج "نجوم ريكوردز".

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