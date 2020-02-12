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""الخليج 365"" من بيروت: استبقت الفنانة أحلام حفلها المقرر اليوم في دار الأوبرا المصريّة لمناسبة عيد الحب بعشاء احتفلت فيه بعيد ميلاد زوجها الموزّع أحمد إبراهيم بحضور الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته ومديرة أعمال أنغام راندا رياض، كما حضر المخرج عادل جمال وزوجته والشاعر خالد تاج الدين وعدد من الأصدقاء.

ونشرت الصور عبر صفحاتها على مواقع التواصل كاتبة: "طلعة احتفال بعيد ميلاد الموزع احمد إبراهيم". كما نشرت صورته على خاصية الـ"حالة"(status) وهنأته كاتبة: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا أخطر موزع".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تحتفل بميلاد زوجها قبيل حفلها بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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