شكرا لقرائتكم خبر عن بيسف على شكله .. محمد ثروت يسخر من نفسه بمقارنة مع الفنان أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميع من يمتلك حسابا على "فيس بوك"، يعرف أنه هناك ما يسمى "people you may know"، أو أشخاص قد تعرفهم، وتضم هذه القائمة، أشخاص يرشحهم لك "فيس بوك"، يكون بينك وبينهم أصدقاء مشتركين، وفى نفس الوقت، هناك أيضا ما يسمى بـ friend request، وهى طلبات الصداقة التى تأتيك عبر الاشعارات.

الفارق بين الخاصيتين، أصبح محل سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فدائما ما يكون الأشخاص الذين نتمنى إضافتهم إلى قائمة أصدقائنا في people you may know، بينما تظهر في قائمة friend request، أشخاصا أقل أو لا نتمنى صداقتهم.



ثروت وعز

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الفنان محمد ثروت، نشر صورة تجمعه بالفنان أحمد عز، وكتب على نفسه friend request، بينما كتب على عز people you may know، وهو الأمر الذى لم يتفاعل معه الجمهور فحسب، ولكن أيضا تفاعل معه النجوم، حيث تدخل فنانين مثل آيتن عامر وهشام ماجد وكريم فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، وحمدى المرغنى، وجميعهم وضعوا "ايموشن" ضحك.

تعاقد الفنان محمد ثروت على المشاركة في بطولة المسلسل الإذاعي " طلقني شكرًا" الذي من المفترض أن يذاع على عدد من المحطات الإذاعية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي حول المشكلات بين الأزواج التي تصل إلى الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية، كما يطرح المسلسل بعض الحلول الخاصة بالمشكلات الأسرية المتكررة، وتسليط الضوء على هذه الأزمات التي من السهل تلاشيها.

مسلسل "طلقني شكرًا" من بطولة أحمد فلوكس وهنا شحية وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت ومن تأليف محمد حنفي نصر.

وانتهى محمد ثروت مؤخرًا من تصوير فيلم "حضور وانصراف" ويجسد من خلاله شخصية عفريت فى إطار كوميدى يغير مجرى الأحداث، ويشارك فى بطولته كل من الفنان بيومى فؤاد وآخرين.