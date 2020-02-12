شكرا لقرائتكم خبر عن "بيهم كلهم".. تفاصيل أغنية رامى جمال الجديدة بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان رامي جمال عن طرح أغنيته الجديدة "بيهم كلهم" بمناسبة عيد الحب، اليوم الساعة السابعة مساءا، وذلك بعد نجاح أغنيته التي طرحها مؤخرا "سقف"، حيث حققت نسب مشاهدة عالية تخطت 2 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".



رامي جمال

وظهر فى كليب "سقف" النجوم من احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى واحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحى واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسنى عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجى على وإبراهيم فايق وهانى حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادرحمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.