شكرا لقرائتكم خبر عن "حن الغريب"..أغنية جديدة لـ عبد المجيد عبد الله خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "حن الغريب" من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع الموسيقى عصام الشرايطي،خلال الأيام المقبلة على يوتيوب وعدد من القنوات الفضائية العربية.

من ناحية أخرى طرح عبد المجيد مؤخراً أغنية "أطيح واقف" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس، وجيتار أحمد عبد العزيز، على القنوات الفضائية العربية.

وأعلن المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله عن وفاة شقيقه الأكبر مؤخراً، عبر حسابه على تويتر، وغرد قائلا: "انتقل إلى رحمة الله أخى الأكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدم كل من الفنان حسين الجسمى، والفنانة أحلام، التعازى للمطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، لوفاة شقيقه الأكبر، وكتب الفنان الجسمى عبر حسابه على تويتر، قائلا: "عظم الله أجركم أخي العزيز يابو عبد الله وجعلها آخر أحزانكم".

Advertisements

كما وصف الفنان السعودي القدير عبد المجيد عبدالله الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد بأنه نجم الأعوام المقبلة الذي رسم لنفسه خطًا وشخصية فنية يسير عليهما.

جاء ذلك خلال تغريدة خاصة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" معلنًا تعاونه معه كملحن في ألبومه الجديد "فؤاد 2020" الذي طرح 2 فبراير الماضي حيث قال فيها: "أغنية جديدة للفنان الصغير سنًا والكبير فنًا وموهبةً فؤاد عبدالواحد، من كلمات العبقري تركي والحاني، أتمنى تنال رضاكم"، وتحمل عنوان "محبوب روحك" من كلمات الشاعر "تركي" وتوزيع موسيقي لعصام الشرايطي، حيث يقول في مقدمتها: ولو محبوب روحك بالغدر خانك.. ارفع هامتك اصحى توطّيها.. ولو دمعك نِزل من كسرة أشجانك.. لا تمسح دموع العين خليّها.

يذكر آن كشف المطرب عبد المجيد عبد الله مؤخرا في حوار إذاعي أنه عانى لمدة طويلة من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "مانير" ليس له علاج وأبعده عن الغناء لفترة.