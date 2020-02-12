شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الفلانتين.. الإعلان عن جزء ثاني من أشهر فيلم رومانسى بهوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الإعلان عن التحضير لجزء ثانى من الفيلم الرومانسي الشهير PS. I love you الذي صدر الجزء الأول منه عام 2007 ، والذى يعد من أنجح أفلام الرومانسية في هوليوود بمجمل إيرادات 156.8 مليون دولار عالمياً.





الفيلم الجديد سيؤخذ عن الكتاب الثاني الذي صدر لنفس القصة ويتوقع أن تقوم هيلاري سوانك ببطولته أيضاً، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتحكي قصة PS. I love you عن أرملة شابة يتوفى زوجها فجأة نتاج مرض عضال لتفاجأ أنه ترك لها سلسلة من الرسائل والمفاجآت قبل وفاته لتساعدها على تخطي المرحلة الصعبة بعد فراقه.

Advertisements

و يبدأ الفيلم بعد سبع سنوات من وفاة جيري، وشارك في بطولة الجزء الأول جيرارد بتلر وليزا كودرو وكاثي بيتس وجينا جيرشون وهاري كونيك جونيور وجيفري دين مورجان.

يذكر أن كرم مهرجان القاهرة السينمائى كرم النجمة العالمية هيلارى سوانك عام 2017، وقالت إنها تشعر بشرف كبير لتلقيها هذا التكريم من المهرجان وأن حلمها كان الحضور للقاهرة وتحقق وإنها استمتعت بوقتها في الأهرامات وفي القاهرة الساحرة ومع شعبها الجميل موجهة الشكر لمصر والتى وصفتها بالجميلة.