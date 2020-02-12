شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعاون أحلام مع الفرقة الكورية العالمية BTS ؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز الهاشتاج AHLAMBTS بسرعة كبيرة عبر موقع "تويتر"، وتحديدا فى الامارات العربية المتحدة، وعددا من الدول العربية، وذلك بعد أن ردت أحلام على احدى متابعيها، سألتها عن تعاونها مع الفريق العالمى BTS لترد أحلام قائلة "أى طبعا فيه"، وهى التغريدة التى وصلت لأكثر من 550 إعادة تغريدة، وحوالى 2500 اعجاب، وتفاعل كبير للغاية من قبل متابعى أحلام.

أحلام عادت وعلقت على صعود الهاشتاج، وتحوله إلى ترند فى الساعات الأخيرة على تويتر قائلة " فقط تغريده من خمس حروف اصبحت عالميه لله درى من يومى"



أحلام على تويتر

ونقلت العديد من المواقع الإخبارية أنباء تعاون أحلام، وتقديمها لديو مع BTS، وهو الأمر الذى لم يصدقه الكثيرين، بسبب اختلاف نوع الموسيقى الذى يقدمه الفريق، والذى تقدمه الإماراتية أحلام.

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احتفل زوج الفنانة أحلام الإمارتية بعيد ميلادها الذى يحل غدا الخميس الموافق 13 فبراير، حيث تتم عامها الخمسين، وشاركت متابعيها بمجموعة فيديوهات من الاحتفال عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، يظهر قالب حلوى على شكل قلب وآخر عليه صورتها، مصحوبا بتعليق:"ما اعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما أقدر أعيش من غيرك #احبك".



أحلام وبى تى إس

فيما حرصت النجمة أنغام علي تهنئتها، حيث علقت قائلة :"عقبال ميت سنه في صحه ونجاح ياحبيبتي"، كما علقت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني قائلة:"عقبال المية يا ملكة بحبك واشتقتلك كتييير".

وكانت قد علقت الفنانة أحلام علي ظهور نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر بفستان أرتدته أحلام من 6 سنوات خلال مشاركتها فى برنامج "اراب ايدول"، من تصميم توم فورد، حيث نشرت أحلام صورتها إلى جانب صورة كايلي، معلقة ساخرة :" تعبت منهم والله".

يذكر أن الفنانة أحلام أثارت حالة من الدهشة و الجدل مؤخرا خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفتة تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكى، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.