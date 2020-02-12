شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: سعادتى لا توصف بنجاح "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - دينا فؤاد : شخصيتى فى الأخ الكبير موجودة بكل أسرة مصرية

أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بعد نجاح مسلسل "الأخ الكبير"، قائلة: "الحمد لله سعادتى لا توصف بالنجاح الذى يحققه المسلسل".

وأضافت دينا فؤاد، أنها توقعت النجاح لأنه عمل متميز والسيناريو كتب بشكل رائع، بالإضافة إلى اهتمام المخرج بكل صغيرة وكبيرة، وتذليله لأى عقبات تواجه العمل، وإرادته وإرادة فريق المسلسل ككل ليخرج فى أفضل صورة للمشاهدين.

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وتابعت: "أحببت شخصية عبير، زوجة الفنان محمد رجب، التي أجسدها فى أحداث المسلسل، والحمد لله لفتت أنظار المشاهدين، فالجمهور ينادينى بـ(عبير)، الآن عندما أكون فى أى مكان، وهو أمر يسعدنى كثيرا، ويؤكد أننى وصلت للمشاهدين وهو ما كنت أتمناه".

وأشارت إلى أن شخصيتها بالمسلسل هى مثال للست المصرية القوية، الأصيلة، المخلصة، التي تقف إلى جانب زوجها طوال الوقت، وجميع مقومات النجاح للشخصية متوفرة، خاصة مع الجمهور بسبب صفاتها الموجودة فى بنات الأسرة المصرية.

ويذكر أن دينا فؤاد قد أعربت عن سعادتها البالغة، بدخول مسلسل الأخ الكبير للنجم محمد رجب التريند فى محرك البحث بجوجل، منذ إذاعة أولى حلقاته.

"الأخ الأكبر"، ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب ودينا فؤاد وأيتن عامر، ومجموعة كبيرة من النجوم من الأجيال المختلفة.