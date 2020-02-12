شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال لحسن شاكوش: "المصريين عارفين كوبليهاتى فى بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب الشعبى عمر كمال رسالة لزميله حسن شاكوش الذى غنى مهرجان "بنت الجيران"، عبر حسابه على فيس بوك، معبرا عن استيائه من الأفعال التى يقوم بها.

وكتب عمر كمال، قائلا: "مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة.. فى برامج ومقابلات وأخبار وفى كل حتة.. الناس عارفة كويس جدا مين بيغنى إيه وعارفة أن (سكر محلى محطوط على كريمة) ( بنت الجيران شغلالى أنا عنيا).. كوبليهات عمر كمال.. المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة.. حور وغير عنوانين ووخد تعب غيرك.. ربنا الغنى عن كل حاجة".



عمر كمال

كما دعم النجم تامر حسنى، المطرب الشعبى عمر كمال، الذى غنى مهرجان "بنت الجيران" مع زميله حسن شاكوش، محققين نجاحًا كبيرًا بأغنيتهما التى لاقت قبولًا كبيرًا لدى المستمعين بتحقيقها ما يزيد عن 80 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب، ونشر تامر حسنى صورته عبر حسابه على انستجرام، برفقة عمر كمال، وقال فى تعليقه عليها: "إلى الأمام يا فنان ربنا يوفقك.. عمر كمال".

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من جهته، احتفى عمر كمال، بدعم تامر حسنى له، وأعاد نشر الصورة التى شاركها تامر مع جمهوره، وقال المطرب الشعبى فى تعليقه عليها: "الفنان تامر حسنى بيباركلى على صفحته الشخصية ع الانستا.. سبحان الله ربنا بيبعتلى علامات فى وقت محتاجه وفى عز ظلم الناس ليا".

ويشار إلى أن تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، كان قد أصدر قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميًا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد عمر كمال بأغنيتين فى القائمة.

كما حصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على موقع يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".