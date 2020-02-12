شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال مميز من زوج أحلام بعيد ميلادها.. شوف فاجئها إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل زوج الفنانة أحلام الإمارتية بعيد ميلادها الذى يحل غدا الخميس الموافق 13 فبراير، حيث تتم عامها الخمسين، وشاركت متابعيها بمجموعة فيديوهات من الاحتفال عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، يظهر قالب حلوى على شكل قلب وآخر عليه صورتها، مصحوبا بتعليق:"ما اعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما أقدر أعيش من غيرك #احبك".

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فيما حرصت النجمة أنغام علي تهنئتها، حيث علقت قائلة :"عقبال ميت سنه في صحه ونجاح ياحبيبتي"، كما علقت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني قائلة:"عقبال المية يا ملكة بحبك واشتقتلك كتييير".

وكانت قد علقت الفنانة أحلام علي ظهور نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر بفستان أرتدته أحلام من 6 سنوات خلال مشاركتها فى برنامج "اراب ايدول"، من تصميم توم فورد، حيث نشرت أحلام صورتها إلى جانب صورة كايلي، معلقة ساخرة :" تعبت منهم والله".

يذكر أن الفنانة أحلام أثارت حالة من الدهشة و الجدل مؤخرا خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفتة تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

وكشفت تقارير إعلامية أن أحلام سافرت إلى لندن خصيصاً من أجل الاتفاق مع تاجر الألمان سامر حليمة على القطع التي سوف تطل بها، فصمم لها عقداً وقرطاً من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، لتصبح إطلالة النجمة الإماراتية فى حفل الرياض أغلى إطلالة لنجمة عربية بلا منازع.