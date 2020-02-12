شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنان عمر الحريرى الـ94.. تعرف على أبرز محطات الملك كهلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 94 لميلاد الفنان القدير الراحل عمر الحريرى، الذى ولد 12 فبراير عام 1926م ، والذى يعد أحد أشهر الفنانين فى مصر والوطن العربى، وله بصمة كبيرة فى السينما أو الدراما و المسرح، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية خلال 61 عاماً وهو مشواره الفني منذ عام 1950 وحتى عام 2011.

الفنان عمر الحريرى أسمه الحقيقى "عمر محمد صالح الحريرى"، تزوج 3 مرات كان آخرها من الفنانة رشيدة الممثلة المصرية من أصول مغربية ، أنجب 3 بنات "نيفين وميريت وبريهان"، وتوفى في 16 أكتوبر عام 2011م ، عن عمر يناهز 85 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان العظام، والذى لم يكن يعلم إصابته به وأكتشفه قبل وقت قصير من وفاته.

عشق الفنان عمر الحريرى الفن منذ الصغر، واشترك في فريق التمثيل بالمدرسة، حيث كان والده يصطحبه معه لمشاهدة مسرحيات يوسف بك وهبى والريحانى والكسار وكبار الفنانيين في هذا العصر ، وهو مازاد عشقه للفن وكان سبباً في دخوله عالم التمثيل، حيث وقف امام الكاميرا لأول مرة فى حياته وهو طفل عام 1937 ، في مشهد صامت قصير من فيلم سلامة في خير، بطولة نجيب الريحانى .

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التحق بالمعهد العالي للتمثيل، وتخرج منه عام 1947 ، وبعد تخرجه شارك في عدد من البرامج الإذاعية و شاهده زكي طليمات واختاره للانضمام لفرقته ، كما عمل بمسرح يوسف وهبي ، والمسرح القومي ، وبرغم حضوره الطاغي الذى تمتع بهما عمر الحريري، إلا أنه لم يحصل على البطولة المطلقة في أعماله.

شارك الفنان عمر الحريرى بأكثر من 100 فيلم من الأفلام السينمائية أشهرها سكر هانم ، الناصر صلاح الدين ، الوسادة الخالية ، كما شارك بعدد من المسلسلات التليفزيونية أشهرها أحلام الفتى الطائر مع الفنان عادل إمام ، هذا إلى جانب مشاركته بعدد من المسرحيات اشهرها شاهد ماشفش حاجة والواد سيد الشغال .

كما شارك عمر الحريرى فوازير "ألف ليلة وليلة" مع شريهان ، إلى جانب مشاركته عدد كبير من النجوم الكبار خلال مشواره الفني منهم عبد الحليم حافظ وأحمد مظهر وكمال الشناوى وصباح وعادل إمام.