فيكتوريا إبريل: "أحببت عمر الشريف كنصف سكان الكوكب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قالت الفنانة فيكتوريا إبريل إنها جمعتها علاقة قوية بالفنان العالمي عمر الشريف، ليس بسبب السينما فقط ولكن لأن حب الخيال جمعهما.
وأضافت إبريل في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرأة، أنها كانت تحبه كنصف سكان الكوكب.
وأشارت إلى أنها زارت مصر عام 1982 بالعبارة إلى الإسكندرية، لتصوير فيلم مصري فرنسي مشترك اسمه "الرحلة".
وأوضحت أن الزيارة الثانية كانت عام 1990 لعرض فيلم من أفلامها في مهرجان القاهرة، بدعوة من عمر الشريف، وقامت بعمل رحلة نيلية للأقصر، واكتشفت الحضارة المصرية القديمة.
وأوضحت أن هذه هي الزيارة الثالثة لمصر، وزارت هذه المرة معبد فيلة، وستزور أبو سمبل.
وكرمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة في حفل افتتاح الدورة الرابعة، النجمة العالمية فيكتوريا إبريل.
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