أول تعليق من خالد النبوي بعد أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

بعد 3 أسابيع من خضوعه لعملية قسطرة بالقلب، علق الفنان خالد النبوي، لأول مرة بعد أزمته الصحية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب "النبوي": "الحمد لله حتى يرضى، الجمهور الحبيب الصديق، أساتذتي العظماء، أصدقائي، زملائي الأعزاء الغاليين قوي، مستحيل التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغالية مستحيل".

وتابع: "اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم وقربكم، دمتم قريبين يا أحباب، والحمد لله أنا بخير، عمر الشقي بقي، ولسه تراللي وعايز يمثل".

وكان الفنان خالد النبوي، قد تعرض لأزمة قلبية الشهر الماضي، استلزمت نقله لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، كما قام بإجراء قسطرة بالقلب.