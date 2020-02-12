6 مارس.. محمد منير يحيي حفلا بعنوان "سر الكينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة
احتفالا بمشوار غنائي يزيد عن الـ 40 عاما، يحيي الفنان محمد منير الحفل المقام بعنوان "سر الكينج"، يوم 6 مارس المقبل.
وكشفت الشركة المنظمة عن مسابقة لحضور الحفل، الذي أعلن عنه الفنان محمد منير عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
وعن الحفل الذي وصفته الجهة المنظمه بأنه "قاعدة مزيكا تاريخية"، تم الإعلان عن مسابقة تقوم على 4 من أشهر أغاني محمد منير، وهي "نعناع الجنينة"، "أحمر شفايف"، "شبابيك"، و"شجر الليمون".
ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد.
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