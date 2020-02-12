زينة عن عيد الحب: "آخر حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انتقدت الفنانة زينة، دعوات الاحتفال بعيد الحب، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وعلقت: "فالنتين إيه اللي عاوزين تحتفلوا بيه، أنا آخر حد قالي خلي بالك من نفسك، كان بيهددني".
زينة أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما ظهرت مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، بعدما تحدثت عن تفاصيل قضيتها وزواجها من الفنان أحمد عز.
يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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