عائشة بن أحمد تهنئ والدتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرصت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، على تهنئة والدتها بعيد ميلادها. ونشرت "عائشة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالدتها، وعلقت: "أمي الجميلة، عيد ميلاد سعيد". عائشة بن أحمد تشارك في بطولة فيلم "الفلوس" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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