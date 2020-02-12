لخطورتها على حياتها.. تأجيل جراحة ابنة الموسيقار محمد الموجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف الموسيقار الموجي الصغير أن الحالة الصحية الحرجة التي تمر بها شقيقته "ألحان" كانت السبب في تراجع الأطباء عن إجراء جراحة استئصال الورم الذي تعاني منه في المخ، موضحا أنها ما زالت تحت الملاحظة بالرعاية المركزة، بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وأكد "الموجي"، في تصريح خاص لمصراوي، أن الأطباء وجدوا أن إجراء الجراحة يهدد حياتها، وحالتها الصحية تجعلها لا تتحملها، على أن تستمر محاولة العلاج بأمل أن تستقر الحالة، متابعا: "أسأل الجميع الدعاء لها بالشفاء".

ودخلت ألحان ابنة الموسيقار محمد الموجي، الرعاية المركزة في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، منذ 15 يوما، وتمر بحالة صحية حرجة نتيجة معاناتها من ورم في المخ، وهي الابنة الكبرى للموسيقار الراحل، وشقيقة الموجي الصغير، والموزع الموسيقي يحيى الموجي، وأرملة الشاعر الراحل رضا أمين.