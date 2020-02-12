هذا ما حققه فيلم "رأس السنة" بعد أسبوع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "رأس السنة"، إيرادات قدرها مليون 340 ألف 159 جنيه، وذلك بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي "لص بغداد"، "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان". فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار، شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدواني، بسمة، أحمد مالك، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

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