تراند اليوم : موسيقي شهير يفتح النار على "هاني شاكر" بسبب "شاكوش"

فتح الموسيقي المصري حلمي بكر، النار على المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعد إعلان الأخير عن انضمام مغني المهرجانات "حسن شاكوش" إلى عضوية النقابة، بعد اجتيازه اختبارات الغناء.

ونفى بكر في تصريحات صحفية، أن يكون هو من امتحن شاكوش في اختبار الغناء، قائلاً إن اللجنة ضمت مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، في مخالفة صريحة لقانون النقابة، الذي ينص على أنه يجب أن تكون لجنة الاختبار من خارج المجلس بحضور النقيب أو من ينوب عنه للإشراف فقط.

وعلق غاضبًا: "التتار قادمون.. والأشكال دي كلها ملهاش علاقة بالغناء".

كان شاكر أعلن أن حسن شاكوش اجتاز اختبارات النقابة. وأضاف خلال مداخلة متلفزة، أن "حسن شاكوش مطرب شعبي صوته "حلو"، وقدم العديد من الأغاني باختباره أمام لجنة الاستماع، وهو ما جعل اللجنة تثني عليه، وتعطيه إشارة النجاح".

يذكر أن "شاكوش" حظي بشعبية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت أغنيته "بنت الجيران" 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.

