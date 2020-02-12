تراند اليوم : أول تعليق لـ«شويكار» على إصابتها بالشلل:«مكسوفة اطلع قدام الناس تاني»

خرجت الفنانة المصرية الكبيرة "شويكار"، عن صمتها وعلقت لأول مرة على أنباء إصابتها بالشلل بسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية كسر في الحوض بعد وقوعها داخل منزلها.ونفت "شويكار" هذه الأنباء، مؤكدة أنها لم تصب بسكور وأن مصابة بإنفلونزا عادية مثل باقي المصريين، نافية إصابتها بجلطة أقعدتها في المنزل.وأضافت الفنانة شويكار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يعرض على قناة dmc، أنها الآن تدرس أوراق المسلسل الإذاعى الذى من المقرر أن يُعرض خلال الأشهر القادمة، وإذا نال إعجابها ستظهر من خلال الإذاعة فقط، وأنها ستكون فى غاية السعادة عند ظهورها عبر الراديو.وأكدت «شويكار»، أنها تقرأ حاليا سيناريو مسلسل إذاعي ستشارك فيه خلال الفترة المقبلة عبر موجات الراديو، مؤكدة أنها لا تستطيع الظهور أمام شاشات التلفزيون.و عن إمكانية ظهورها في الفترة المقبلة بالتلفزيون، قالت شويكار: «أتكسف أطلع دلوقتي قصاد الناس بقالي كتير أوي مطلعتش، وكفاية كده لو المسلسل الإذاعي عجبني همشي عليه ويا رب يكون كويس عشان عاوزة أشتغل».وتعد شويكار ممثلة مصرية من أصل تركي، تم اكتشافها في نادي سبورتنغ في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت شويكار من المحاسب، حسن نافع، وبعد موته تزوجت من الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.

