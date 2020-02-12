تراند اليوم : ضبطته زوجته.. القبض على والد فنانة شهيرة على علاقة بـ«بن سلمان»

ألقت قوات من الشرطة القبض على والد فنانة شهيرة صديقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن توجهت زوجته، إلى قسم الشرطة وادعت أنه هاجمها في منزلهما في نيويورك، وذلك بعد أن واجهته بسجلات تصفح مواقع الإنترنت الخاصة به.
وقامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على مايكل لوهان، والد الممثلة الأمريكية المعروفة ليندسي لوهان بتهمة الاعتداء المنزلي على زوجته كيت ميجور ووصفها بالعاهرة وإحداث إصابات بها.
وقالت زوجته، إنها اكتشفت بعد ضبطه حيث كان يتعامل مع شركة تقدم خدمات جنسية وذلك أثناء تواجده في إحدى الرحلات.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت صورة لإحدى البيانات الصادرة عن الشرطة، توصف كيف ألقى لوهان على زوجته شماعة بلاستيكية أثناء بحثها عن حيوانها الأليف " الهامستر"، قبل أن يمسكها من حلقها تاركا عليها كدمات واضحة خاصة على الجانب الأيمن من رقبتها، وقام باعتصار يديها بشدة لدرجة أن الكرة الخاصة بحيوانها الأليف التي كانت تحملها قد انشطرت وكان يتابع ضربها وركل مؤخرتها، مهددًا بطعنها.
ومؤخرًا، تحدث مايكل لوهان، عن علاقة ابنته بولي العهد السعودي، مؤكدًا إنه لا توجد علاقة عاطفية بين إبنته وبن سلمان، بل وصفها بعلاقة أفلاطونية عذرية غير مرتبطة بالشهوة ومحترمة، عكس التكهنات التي انتشرت.
وصرح لصحيفة "نيويورك بوست" قائلًا: "إنهم مجرد أصدقاء.. لدى ليندسي الكثير من الأصدقاء أصحاب النفوذ في الشرق الأوسط، لأنها معروفة هناك..وقد قابلت محمد بن سلمان أثناء عملها في الشرق الأوسط على مساعدة الأفراد المتواجدين في المنطقة وخاصة اللاجئين".
وأضاف: "لا أحد يكتب عن العمل الجيد الذي تقوم به ليندسي في سوريا، فهم يريدون فقط سماع الأشياء السيئة. لديها علاقة أفلاطونية ومحترمة مع ولي العهد، لا شيء أكثر من ذلك".