بعد إثارة الرأي العام.. القضاء المغربي يصدر حكمه بحق المتورطين في قضية حمزة مون بيبي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في المغرب، أحكامها بالسجن سنتين مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) بحق المتورطين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ“حمزة مون بيبي”.

وجاء الحكم ضد المراسل الصحفي محمد ضاهر ومشهورة مواقع التواصل سكينة كلامور وعدنان السكاني الملقب بـ“صاحب الفيراري“.

وكان المجني عليهم طالبوا بمبلغ 500 ألف درهم (50 ألف دولار) كتعويض مالي، مؤكدين رغبتهم في التبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية، حسب ما قاله محمد لمديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأثارت قضية ”حمزة مون بيبي“ الرأي العام المغربي، بعد قيام الحساب بنشر تفاصيل كثيرة عن حياة مشاهير وتهديدهم وابتزازهم.

يذكر أنه تم التحقيق مع المغنية المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، يوم الاثنين، وتمت مواجهتهما بسكينة غلامور إحدى المتهمات بالقضية.