بالفيديو: الكويتية سلوى المطيري تسخر من جاكي شان بسبب كورونا

سخرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري من الفنان العالمي جاكي شان؛ بسبب إعلانه عن مكافأة مالية بقيمة 143 ألف دولار لمن يجد علاجا لفيروس الكورونا، معربة عن دهشتها من قيمة المبلغ والذي وصفته بالتافه والرمزي.

وقالت المطيري عبر حسابها الشخصي بسناب شات: ”قريت خبر عن الفنان الأمريكي بالأصل هو صيني (جاكي شان)، قال فيه إن من يكتشف علاجا لفيروس كورونا سيمنحه مكافأة، إلا أن المبلغ ضعيف ورمزي وتافه وما يشجع أي شخص على أنه يخترع أي شيء، في حين يحصل هو على ملايين الدولارات بفضل مشاهد مزيفة ولم يقبل بأقل من هذه المبالغ الطائلة“، على حد قولها.

وأضافت المطيري: ”أنا أقول حطوا سعر مليار دينار كويتي، إذا تبغوني أخترع علاج إعطوني مليار دينار كويتي وحطوهم بحسابي في البنك.. وده مش معناه إني محتاجة فلوس بس إذا تحبوا تستفادوا من مكرمتي يبقى تحطوا هذا المبلغ وأنا تاجرة ومعايا فلوس كثير جدا“.

وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 909 أشخاص، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا.

وبحسب الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا فاق عدد الوفيات؛ جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد، المعروف باسم ”سارس“ بين عامي 2002 و2003.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس، غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما وصل عدد الوفيات من فيروس كورونا إلى 909 أشخاص، خلال شهر واحد.