غدًا.. افتتاح معرض حكايات لخلود حسني بدار الأوبرا

يفتتح غدًا معرض " حكايات " للفنانة التشكيلية خلود حسني في قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بحضور كل من الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين والسفير فخري عثمان مساعد وزير الخارجيةالأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية.
يستمر المعرض من الغد وحتى الخميس الموافق 20 من شهر فبراير الجاري من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، يضم المعرض 40 لوحة تحكي كل
يذكر أن الفنانة خلود حسني حاصلة على بكالوريوس تصميم السينما والمسرح من كلية الفنون والتصميم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وقد شاركت في الكثير من المعارض من بينها معرض " شبابيك " والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية وضم 40 لوحة بخامات مختلفة، كما حصلت على العديد من الجوائز.
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