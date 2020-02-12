الناقد كمال رمزي للوفد: مهرجان الفيلم يتبع معايير الأوسكار

عبر الناقد كمال رمزي عن سعادته بتجربة رئاسة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان جمعية الفيلم السنوي

في دورته السادسة والأربعون، وقال في تصريحات خاصة للوفد إنه سعيد بتلك التجربة التى منحته فرصة أكبر للأطلاع على أحدث إنتاجات السينما المصرية كما أن باقي أعضاء لجنة التحكيم على قدر كبير من الثقافة والتفاهم مما سهل عملية إختيار الأفلام الفائزة مؤكدًا إن جائزة أفضل فيلم ذهبت للعمل الأكثر مصرية وإنسانية.

اضاف رمزي إن مهرجان جمعية الفيلم السنوي

يتبع معايير المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان وجائزة الأوسكار فهناك بعض الجوائز التخصصية للمونتاج، الديكور، الموسيقى التصويرية وغيرهم وهو الأمر الذي اصبح متبعًا حديثًا في بعض المهرجانات العربية. كما أكد على وجود أعضاء متخصصين في لجنة التحكيم وهو العامل الحاسم في الجوائز التخصصية.

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أما عن إختيار أفيش فيلم بين بحرين ليفوز بجائزة أفضل أفيش على الرغم من

عدم دخول الفيلم المسابقة فلقد أوضح الناقد كمال رمزي إن اللجنة قامت بمراجعة جميع أفيشات الأفلام المطروحة لعام 2019 وتم إختيار أفيش بين بحرين لأنه الأكثر تعبيرًا عن موضوع الفيلم مؤكدًا إن جائزة أفضل أفيش ليست للأفلام المتسابقة فقط.

الجدير بالذكر إن مهرجان جمعية الفيلم اختتم فعالياته يوم السبت الماضي وأقيم حفل الختام في سينما رينيسانس بوسط البلد وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين. مهرجان جمعية الفيلم أعاد تقييم 8 أفلام في هذه الدورة وهم الفيل الأزرق 2، الكنز2، اولاد رزق 2، خيال مآتة، الضيف، الممر،ونادي الرجال السري، لما بنتولد ولقد فاز الأخير بجائزة أفضل فيلم.