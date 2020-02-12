بعد نجاح "سقف".. رامي جمال يصدر ثاني أغنياته في عيد الحب

نشر الفنان رامي جمال بوسترًا دعائيًا لأغنيته الجديدة "بيهم كلهم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق رامي على الصورة قائلاً:"بيهم كلهم، أغنية لعيد الحب من ألبوم أنا لوحدي". أغنية لعيد الحب من ألبوم أنا لوحدي". يذكر أن "بيهم كلهم" هي الأغنية الثانية من ألبوم رامي الجديد، بعد Advertisements طرحه لأغنية "سقف" التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيراً، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى استمرار تصدرها المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" حتى الآن. طرحه لأغنية "سقف" التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيراً، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى استمرار تصدرها المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" حتى الآن.

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