الليلة.. بداية عيد الحب بصوت أنغام على مسرح الأوبرا

تحيي الفنانة أنغام الليلة حفلًا غنائيًا مساء اليوم، بدار الأوبرا المصرية،وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الحب.

ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح الكبير بالأوبرا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

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كما تستعد أنغام لحفليها في الكويت، أحدهما ضمن مهرجان هلا فبراير، بتاريخ 20 فبراير، والآخر احتفالاً باليوم الوطني بتاريخ 14 فبراير.