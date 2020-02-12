كواليس تصوير هبة عبدالغني شخصية صافي في '' فرصة ثانية''

تستكمل الفنانة هبة عبد الغني، تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "فرصة ثانية" في فيلا بشبرامنت في مشاهد تجمعها مع الفنانة ياسمين صبري وباقي أبطال العمل.

تجسد هبة خلال أحداث العمل شخصية صافي احدي زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2020.

وكانت هبة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية، خاصة أنها بلوك غريب على الجمهور يتم بالجرأة .

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ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبدالغني

وياسمين صبري بعدما قدما سويًا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض رمضان 2017، هذا إلي جانب كونه التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم والمخرج مرقس عادل.

يشار إلى أن ‎مسلسل " فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية

محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و آيتن عامر و دياب و هبة عبدالغني ، وعمرو الشناوي و سارة الشامي و محمود البزواي و احمد الشامي و محمد جمعة و نهال عنبر و احمد النجار ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية. ‎

على جانب آخر ، يعرض للفنانة هبة عبدالغني خلال الفترة الحالية مسلسل "حشمت في البيت الأبيض '' بطولة الفنان بيومي فؤاد على المنصة الإلكترونية " watchit" ويعد هذا أول مشاركة لها في عمل كوميدي يتم عرضه على منصة الكترونية، وأعربت هبة عبدالغني عن سعادتها، بالمشاركة في المسلسل خاصة أنها تقدم من خلالة شخصية كوميدية بشكل جديد عليها، وقدمته بشكل مميز، لاقى استحسان الجمهور رغم عرضه على منصة إلكترونية.

