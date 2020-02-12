جوري تطرح "حالة حلوة" بمناسبة الفلانتين

طرحت المطربة جوري، أغنيتها الجديدة "حالة حلوة"، وذلك تزامنًا مع احتفالات الفلانتين، عبر قناتها بموقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات السيد على، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع طارق عبدالجابر، وجيتار مصطفى نصر، وماستر أمير محروس.



تعتبر "حالة حلوة" الأغنية الأولى لجوري، وهي

زوجة الموزع الموسيقي الشهير طارق عبد الجابر، ومن المنتظر أن تطرح عددا آخر من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.



كانت كلمات الأغنية كالتالي :"كل ما افكر بس إنك هاتسيبني بخاف من

الوحدة،أصل أنا واحدة مابتعرفش تعيش في حياتها إلا بيك، كل ده علشان أنت محسسني إني بنتك وساعات اختك،ووقت الحب أنا ببقى حبيبتك وعايشه ليك، كل حاجة حلوة أنت معيشني فيها، والكلمة اللي قبل مااقولها بتسبقني بيها، ده أنت حتى شايف اللياللي بفكر فيه، عارف ليه دايما بخاف لو يوم تسيبني".