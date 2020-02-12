نوال الزغبي "القوية" في الـ2020-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ أولى أعمالها الغنائية في العام 2020، بأغنية "القوية" عبر "يوتيوب" على كطريقة الـlyrics Video والتي هي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع جيمي حداد.

ومن ناحية أخرى، كان كشف معجبو الزغبي مؤخراً في السعودية عن مفاجأة كانت تحضّرها فنانتهم من خلال نشر صور وفيديوهات من كواليس التصوير في جدّة وانتشرت الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبدورها أعادت الزغبي نشر الصور والفيديوهات مؤكدة أنها حالياً في جدّة. واعتقد البعض أنها تصوّر فيديو كليب إلأ أن السبب الحقيقي هو مشاركتها في برنامج كاربول مع الفنان هيشام الهويش لصالح تلفزيون SBC.

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