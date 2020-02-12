10 صور تختصر بها إيميه صياح 13 عاماً مع زوجها

ميرنا وليد - بيروت - إختصرت الإعلامية والممثلة اللبنانية ​إيميه صياح​ 13 عاماً على لقائها الأول بزوجها ​فريد نجار​، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي 10 صوراً ظهرت فيها وهي تقبل زوجها في عدد من الأماكن والمناسبات، وعلّقت بالقول:" صور، بـ 10 قبلات، لأحتفل بمرور 13 عامًا على وجودنا معا".

ومن ناحية أخرى، كانت قررت صياح أن تأخذ مبادرة إنسانية، وذلك بعد ولادتها طفليها التوأم مؤخراً، وكشفت عن المبادرة من خلال نشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة، ظهرت فيها أثناء فترة الحمل وتقف أمام صندوقين كتب عليهما "Future Health".

وعلّقت بالقول :"قررنا إجراء القليل من البحث حول بنوك الخلايا الجذعية، فيجب أن يصبح الوالدان أكثر وعيًا بفوائده".

تابعت: "وقررنا تخزين الحبل السري والأنسجة، في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنجلترا، نحن سعداء للغاية بهذا القرار.. قم ببحثك.. إتبع قلبك، وبارك الله كل الأطفال في جميع أنحاء العالم".

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