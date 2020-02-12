خاص "الفن"- معين شريف يشارك في تقبل التعازي بالرائد جلال شريف

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنان اللبناني ​معين شريف​ يتقبل التعازي بالرائد الشهيد ​جلال شريف​، الذي سقط غدراً أمس في مخفر منطقة الاوزاعي، وهو إبن نائب رئيس المخابرات في الجيش اللبناني، العميد الركن علي شريف.

وقد عبّر معين عن حزنه الشديد بعد رحيل بطل، نذر نفسه من أجل الحفاظ على أمن المواطن والوطن، وكان الأمين على قسمه وشرف البزة العسكرية، التي يرتديها، بحسب تعبيره.

ويشارك معين اليوم بتقبل التعازي بالرائد الشهيد في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، قبل أن يوارى الثرى في بلدته اليمونة.

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