ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثلة ​ملاك الكويتية​، وهي تقلّد طريقة كلام ودلع الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​، التي ظهرت معها أيضاً في الفيديو، ما أثار بينهما أجواء من الضحك والمزاح، وتساءلت حليمة عما إذا كانت تقوم بذلك فعلاً.

كما عرض ضمن المقطع فيديو آخر لهما، فيما تقوم ملاك بالتركيز على تقليد حركات بولند، التي كشفت للمرة الأولى أن ملاك أدت في مسلسل "أميمة في دار الأيتام"، شخصية تشبهها.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين، ورأى الكثيرون أنهما بعيدتان كل البعد عن العفوية، متهمين إياهما بالتصنع.

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كانت هذه تفاصيل خبر ملاك الكويتية مُتهمة بالتصنّع بعد تقليدها حليمة بولند.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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