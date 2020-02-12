خاص الفن- هذا ما سيجمع أدهم نابلسي بـ معتصم النهار وريتا حايك

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنان الأردني ​أدهم نابلسي​ سيغني شارة مسلسل "من الآخر" الذي سيلعب بطولته الممثل السوري ​معتصم النهار​ والممثلة اللبنانية ​ريتا حايك​ ليكون أول تعاون بين أدهم و​شركة الصباح​. وعلمنا أيضاً أن الشارة في مرحلة التحضير بين الكلمات واللحن ومن المتوقع ان تكون ناجحة للغاية. وسيعرض مسلسل "من الآخر" في شهر رمضان على محطة دبي ومحطة MTV اللبنانيّة، من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا ويشارك في العمل الى جانب ريتا ومعتصم كل من بديع أبو شقرا، رولا حمادة، سينتيا سامويل وغيرهم...

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