تراند اليوم : بالفيديو.. “لطيفة”: تطرح أغنية “أقوى واحدة”

طرحت الفنانة التونسية ​لطيفة​ أغنيتها الجديدة “أقوى واحدة” عبر يوتيوب، من ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه والمقرر طرحه كاملاً في الفترة المقبلة. الأغنية من كلمات عمر المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت ع الأرض.. بكون وحيدة في وسط الناس مبسوطة من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. في الفرح ببان زعلانة.. بفرح وأزعل وأبكي وأضحك كله في نفس الوقت.. وبسند نفسي على نفسي وأبين إني متفائلة.. في كل مواقف الدنيا بكون الراسية والعاقلة”.

ويشار الى أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنيتها “مابكرهوش” من ألبومها الجديد “أقوى واحدة” وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع تيام طارق.

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أغنيتها الجديدة “مابكرهوش”، وهي من ضمن أغنيات ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، وذلك على قناتها الخاصة على يوتيوب.

“مابكرهوش” من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي تيمام طارق.

وتقول كلمات الأغنية :”مابكرهوش ومهما تكرهوني فيه بحبه واحن دايما ليه، دا لو كان سابنى يوم بإيديه، كتير أيام وقف جانبي، مابكرهوش، وهفضل فاكرة ليه الخير، وهنسى الجرح والتقصير، دا لسة فى عينى هو كبير، ولسة بحبه من قلبي ولو قولتوا أنه مش ليا، وروحى فى حاجة مش جاية، ولو قولتوا إنى منسية”.