دنيا و ابتسام بطمة يخضعان للتحقيق من جديد في أولى جلسات محاكمتهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 12:46 مساءً - حضرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ أولى جلسات محاكمتها برفقة شقيقتها إبتسام في الدعوى المقامة ضدّهما، بسبب اتهامهما بالتورط في حساب “حمزة مون بيبي” الذي يشهّر بالفنانين ويبتزهم.

وكان لافتاً بحسب المتابعين وصول بطمة إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متابعة التحقيق التفصيلي مع دنيا بطمة، وأختها ابتسام واستمع خلال جلسة استغرقت حوالي سبع ساعات تقريباً إلى دنيا وابتسام، وتمت مواجهتهما مع “سكنية كلامور”، احدى المتورطات أيضاً في القضية والمغنية سميرة الداودي، وهي إحدى ضحايا الحساب.

وشهد محيط المحكمة وقفتين مضادتين، الأولى لبعض من جمهور بطمة دعماً لها، والأخرى لبعض المتضررين من الحساب.

فيما كان لافتاً تصريح لعمة بطمة، مشيرةً إلى أن الأخيرة حامل وأنها تأتي إلى المحكمة وهي حامل وتخاف أن تجهض.