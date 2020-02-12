لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد أحلام

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 12:46 مساءً - إحتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد ميلاد الفنانة الإماراتية أحلام، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّقت بالقول:”صديقتي و أختي و حبيبتي صاحبة القلب الطيب الكبير و الروح الراقية أم فاهد كل عام و إنتي بخير و صحة و سعادة و نجاح ماله حدود و تألق مختلف..كل عام و قلبك مثل ما هو .. طيب ، عفوي ، معطاء ، طفولي ، كريم..الله يحفظ لك عائلتك و يحفظك لهم فخر و ذخر و عزوة”.
وكانت اشادت عمران بأحلام سابقاً، مشيرة الى انها حريصة على ما تقدمه للجمهور، قائلة على صفحتها الخاصة: “أم فاهد أكثر فنانة شفتها حريصة جدا على كل شيء تقدمه لجمهورها و ما تقبل تقدم لهم شي عادي في الحفلات لازم يكون شيء يليق بمستواهم تقديرا لمحبتهم و حضورهم” ، لترد عليها احلام على حسابها الخاص بالقول: “دائماً اطمح للافضل كما انتي لولو وكما دائماً افتخر بك وبوجودك بجانبي في اجمل حفلاتي وجهك دايم وجه الخير احبك يا اغلا اخت وشهاده اعتز وافتخر بها”.
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