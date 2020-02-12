نادين نجيم تتألق في حفل “بولغاري” بإطلالة تفيض جمالاً وأناقة

متابعة بتجــــــــرد: حضرت النجمة اللبنانية نادين نجيم حفل العشاء الذي أقامه دار مجوهرات “بولغاري” في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء أمس الثلاثاء في 11 شباط/فبراير.

وتألقت نادين وهي الوجه الإعلاني للدار في الشرق الأوسط بإطلالة كلاسيكية رائعة، حيث ارتدت ثوباً براقاً من اللون الفضي، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها. وشاركت نادين نجيم الجمهور صوراً من الحفل حصدت عشرات آلاف “الإعجابات” عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت نادين نجيم قد تصدّرت الإعلان الدعائي الرسمي لحمة Give Hope الخاصة بدار مجوهرات “بولغاري” خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لدعم الأطفال المحتاجين.

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وضمن حملة Give Hope طرح دار “بولغاري” مع نادين قطع مجوهرات سيعود ريع الأرباح منها إلى الأطفال المحتاجين، وذلك لمساعدتهم في تأمين إحتياجاتهم.

على صعيد آخر، تصوّر نادين نجيم حالياً مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي ستخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.

ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.