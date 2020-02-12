متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم السعودي رابح صقر عن استعداده لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة القريبة المقبلة. ونشر “صقر” تغريدة عبر صفحته في موقع “تويتر” أعلم من خلالها محبّيه عن قرب إطلاق الألبوم حيث كتب: “حبايبي الألبوم soon”. ألبوم رابح صقر المنتظر تتولى إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات ومن المقرر أن يتم إصداره مترافقاً مع حملة دعائية كبيرة تشمل صفحات الشركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. جدير بالذكر أن شركة “روتانا”، طرحت بالأسواق خلال الفترة الماضية أغنية منفردة للفنان رابح صقر بعنوان “تكفين” من ألحانه، كلمات تركي آل الشيخ، توزيع رأفت ومكس وماستر جاسم محمد. وآخر ألبومات رابح صقر كان بعنوان “رابح صقر 2019″، وتضمن ثمان أغنيات هي “منهو غيرك، وفرصة عمر، وقلته، وهقوتك فيني، وكافي كبر، والصمت، وعجزت، وعلى كيفك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر رابح صقر يُعلن عن مفاجأة لجمهوره.. متى يصدر ألبومه الجديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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