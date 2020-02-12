مفاجأة لجمهور معتصم النهار.. من سيغني شارة مسلسله الرمضاني؟

متابعة بتجــــــــــرد: تعاقدت شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح مع الفنان أدهم نابلسي لغناء شارة مسلسل “من الآخر” بطولة النجم السوري معتصم النهار، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
الأغنية في مرحلة التحضير بين الكلمات واللحن وبحسب بعض المصادر المقرّبة من العمل ستشكل مفاجأة كبيرة للجمهور لدى طرحها.
وسيعرض مسلسل “من الآخر” في شهر رمضان على محطة دبي ومحطة MTV اللبنانيّة، من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا ويشارك في العمل الى معتصم كل من ريتا حايك، بديع أبو شقرا، رولا حمادة، سينتيا سامويل وغيرهم.
تجدر الإشارة إلى أنه يعرض حالياً للنجم معتصم النهار مسلسل “ما فيي” ويحقق نجاحاً كبيراً في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية.
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