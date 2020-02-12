دانيال كريج بطل جزء جديد من "نايفز آوت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد راين جونسون، مخرج "نايفز آوت"، أن دانيال كريج سيستمر بطلا للجزء الجديد من الفيلم، الذي يروي قصة مقتل كاتب روايات بوليسية شهير في ليلة عيد ميلاده.



وقال المخرج: "لطالما رأيت أن هذا الفيلم كان جيدا، لذلك سيكون من الممتع كتابة جزء آخر"، وأضافت أن استوديوهات "لاينزجايت" التي أنتجت الفيلم تخطط لإنتاج جزء ثانٍ.

وأوضح جونسون: "سيتناول الجزء الجديد قضية أخرى مع مجموعة جديدة من المشتبه بهم ونوع مختلف من الألغاز، لكن الشخصية التي يؤديها دانيال، المحقق بينوا بلان ستظهر لحلها".

ورشح فيلم "نايفز آوت" لجائزة أوسكار عن فئة أفضل سيناريو أصلي إلا أنه خسر أمام الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت".

وبلغ مجموع عائدات الفيلم في أنحاء العالم أكثر من 300 مليون دولار، فيما أنتج بميزانية مقدارها 40 مليون دولار فقط.

