القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد راين جونسون، مخرج "نايفز آوت"، أن دانيال كريج سيستمر بطلا للجزء الجديد من الفيلم، الذي يروي قصة مقتل كاتب روايات بوليسية شهير في ليلة عيد ميلاده.
وقال المخرج: "لطالما رأيت أن هذا الفيلم كان جيدا، لذلك سيكون من الممتع كتابة جزء آخر"، وأضافت أن استوديوهات "لاينزجايت" التي أنتجت الفيلم تخطط لإنتاج جزء ثانٍ.
وأوضح جونسون: "سيتناول الجزء الجديد قضية أخرى مع مجموعة جديدة من المشتبه بهم ونوع مختلف من الألغاز، لكن الشخصية التي يؤديها دانيال، المحقق بينوا بلان ستظهر لحلها".
ورشح فيلم "نايفز آوت" لجائزة أوسكار عن فئة أفضل سيناريو أصلي إلا أنه خسر أمام الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت".
وبلغ مجموع عائدات الفيلم في أنحاء العالم أكثر من 300 مليون دولار، فيما أنتج بميزانية مقدارها 40 مليون دولار فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر دانيال كريج بطل جزء جديد من "نايفز آوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.