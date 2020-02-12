محاكمة "ذئب هوليوود".. المنتج هارفي واينستين يمتنع عن تقديم شهادته

أعلن المنتج السينمائي هارفي واينستين، الثلاثاء، أنه لن يدلي بشهادته خلال محاكمته بالاعتداء الجنسي، لتنتهي بذلك الشهادات تمهيدا لتقديم فريق الدفاع مرافعاته النهائية وبدء مداولات هيئة المحلفين، في قضيته الشهيرة إعلاميا بـ"محاكمة ذئب هوليوود".



وأكد محامو واينستين، الثلاثاء، أن المنتج الأمريكي، كما كان متوقعا لن يدلي بشهادته، ونقلت صحيفة "نيويورك دايلي نيوز" عن جودا أنجلماير، الناطق باسم المنتج، قوله إن واينستين "أراد أن يروي قصته لكن المحاكمة لم تكن المكان المناسب".

ومنذ بدء تقديم الشهادات يوم 22 يناير/كانون الثاني، اعتلت 6 نساء منصة الشهود وزعمن أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من واينستين.

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ومن المتوقع إنهاء المرافعات الختامية في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل مطالبة المحلفين بالتداول للتوصل إلى قرار.

وستنظر هيئة المحلفين في 5 تهم ضد واينستين بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وتعود كل الادعاءات التي تعتبر أساسية وراء انطلاق حركة #أنا أيضا، إلى 6 سنوات على الأقل، فيما يرجع أحدها إلى 3 عقود.

ويواجه واينستين (67 عاما) في حال إدانته بتهم الاعتداء على كل من جيسيكا مان وميمي هاليي عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وتدّعي مان أن المنتج اغتصبها في 2013 فيما تزعم هاليي أنه مارس الجنس عنوة معها في 2006.

